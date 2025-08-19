Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti. Erdoğan'ın yere döktüğü patatesleri tekrar toplayıp satmak için pazara götürdüğü ve halka ücretsiz dağıttı iddia edildi. Ancak yapılan incelemede patateslerin dökülerek zayi edildiği anlaşıldı.

Bakan Yardımcısı paylaştı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda konuya değinip bakanlık olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu. Gürcan paylaşımında, "Yozgat'ta meydana gelen olayda, patatesleri kamyon üzerinden yerlere dökerek ziyan eden ve bu yolla piyasada darlık ve yokluk oluşturmaya çalışan şahsa sahip çıkan bazı sosyal medya hesapları ve CHP'li partililer, söz konusu eylemi vatandaşlara bedava ürün dağıtılıyormuş gibi lanse etmektedir. Oysa videoda da açıkça görüldüğü üzere, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen bu eylemde, bir kamyon dolusu patates, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla yere dökülmüştür. Vatandaşa bedava ürün dağıtımı; ürünleri yerlere dökerek değil, düzenli, temiz, saygılı ve usulüne uygun yöntemlerle ürünleri ulaştırmakla olur. Yere dökülen ürünlerin vatandaşlarca toplanmadığı da açıkça görülmektedir. Tarım ürünlerinin bu şekilde israf edilmesine, piyasada darlık ile yokluk oluşturarak karaborsacılık yapılmasına ve vatandaşımızın uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasının engellenmesine Ticaret Bakanlığı olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Dökülen her ürünün arkasında devletimizin üreticimize sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum destekleri bulunmaktadır. Ayrıca, çiftçimizin kullandığı traktör kredilerinin faiz yükünün de yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

1.4 milyon ile 17 milyon arasında para cezası

Öte yandan, Bakanlık tarafından konunun takibe alındığı, Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesmeye hazırlığında olduğu öğrenildi.

Çorum'da da yaşanmıştı

Çorum’da da semt pazarında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın pazar denetimindeki tepkisine karşılık vererek, kasa kasa domatesi çöpe döken pazarcı ile malların gerçek sahibi olan halci için 1.4 milyondan 17.2 milyon tl ye kadar ceza kesilmişti.