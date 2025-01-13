İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; 06 - 13 Ocak tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 2’si hırsızlık, biri ise cinsel suç olmak üzere toplamda 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ekipler ayrıca kaklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1’i kadın 4 erkeği bulurken, kayıp iki erkeğin arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ