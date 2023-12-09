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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, yarın 15.hafta müsabakasında Erzurumspor’u konuk edecek.

Ligin son 2 haftasında, evinde Altay’ı, deplasmanda da Adanaspor’u 3-0’lık skorlarla yenerek yükselişe geçen Ahlatcı Çorum FK, hafta içerisinde, Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu müsabakasında konuk olduğu Trabzonspor’a 3-1 yenilerek elendi. Kupa serüveninin sonlanması üzerine tamamen lige odaklanan kırmızı-siyahlı takım, yarın 15.hafta maçında konuk edeceği Erzurumspor karşısında da galibiyet hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik patron Serkan Özbalta tüm oyun planlarını 3 puan üzerine yaptı.

Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı kaptan Murat’ın yanı sıra, tedavileri süren Sadık Arda ve Berkay Can kadroda yer alamayacak. Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo’nun durumu ise maç günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Transfer tahtası kapalı olduğu için geçen sezonki kadrosuyla üst sıraları hedefleyen Erzurumspor cephesinde ise hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Mavi-beyazlılarda, takımın en golcü ismi olan kaptan Eren Tozlu sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

20 puanlı 8.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 18 puanla 10.sırada yer alan Erzurumspor arasında yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Fatih Tokail düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Baran Eraslan ve Van bölgesinden Özcan Sultanoğlu yapacak Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.