Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.hafta maçında bugün Yeni Malatyaspor’la Ankara’da karşılaşacak. Ahlatcı Çorum FK ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Deplasmanda aldığı 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladığı sezonun ikinci maçında evinde Fatih Karagümrük’le 2-2, üçüncü maçında deplasmanda Bandırmaspor’la 0-0, dördüncü maçında ise sahasında Sakaryaspor’la 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Lige verilen milli arayı sıkı bir antrenman programı ile geçiren Çorum temsilcisi, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle kadro kuramayan ve bu yüzden ilk hafta maça çıkamadığı için hükmen yenik sayılan, sonrasında genç oyunculardan kurulu kadrosu ile düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor’u yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu doğrultuda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıktan yeni çıkan ve idman eksikleri bulunan Atakan Cangöz ve Kabongo Kasongo forma giyemeyecek.

Milli arayı Bolu’da kamp yaparak geçiren Yeni Malatyaspor cephesinde de tüm hesaplar puan üzerine yapılıyor. İlk hafta Pendikspor maçına çıkamadığı için 3 puanı silinen, Esenler Erokspor’la olan 2.hafta maçı ertelenen Yeni Malatyaspor, üçüncü haftada Ankara Keçiörengücü’ne 1-0, dördüncü haftada ise deplasmanda Erzurumspor’a 3-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Ankara’da ev sahibi olduğu maçta Ahlatcı Çorum FK’dan puan ya da puanlar alarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

3 puanlı 18.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 20.sıradaki puansız Yeni Malatyaspor arasında Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ile Samet Özkul yapacak. Gaziantep bölgesinden Erdem Demirtaş ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.