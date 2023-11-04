Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında bugün Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.
Ligdeki son galibiyetini 23 Eylül’de, sahasında Sakaryaspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Ahlatcı Çorum FK, sonrasında çıktığı 4 maçta Bodrum FK’ya 2-1, Eyüpspor’a 3-2 yenilirken, Bandırmaspor’la 0-0, geçen hafta Manisa FK ile de 2-2 berabere kalmıştı. Ligin en az gol atıp en az gol yiyen takımları arasında yer alan Ahnkara Keçiörengücü karşısında galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Ahlatcı Çorum FK’da, sakatlıkları süren Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk forma giyemeyecek. Thomas’ın durumu ise bugün netlik kazanacak. Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlı ekip dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.
14’er puanlı iki takım arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Konya bölgesi A klasman hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Egemen Savran ile Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler yapacak. Sakarya’dan Levent Gümüşdere de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
1.LİGDE 11. HAFTANIN
MAÇLARI VE HAKEMLERİ
3 KASIM CUMA
20.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor
Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)
4 KASIM CUMARTESİ
13.30 A.Çorum FK-A.Keçiörengücü
Raşit Yorgancılar (Konya)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor
Ali Yılmaz (Gaziantep)
19.00 Göztepe-Kocaelispor
Oğuzhan Çakır (Balıkesir)
5 KASIM PAZAR
13.30 Bodrum FK-Manisa FK
Ömer Faruk Güldibi (Kocaeli)
13.30 Bandırmaspor-Altay
Yunus Dursun (Mardin)
16.00 Giresunspor-Erzurumspor
Gürcan Hasova (Ankara)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor
Kutluhan Bilgiç (İzmir)
6 KASIM PAZARTESİ
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor
Reşat Onur Coşkunses (İzmir)