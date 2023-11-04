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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında bugün Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Ligdeki son galibiyetini 23 Eylül’de, sahasında Sakaryaspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Ahlatcı Çorum FK, sonrasında çıktığı 4 maçta Bodrum FK’ya 2-1, Eyüpspor’a 3-2 yenilirken, Bandırmaspor’la 0-0, geçen hafta Manisa FK ile de 2-2 berabere kalmıştı. Ligin en az gol atıp en az gol yiyen takımları arasında yer alan Ahnkara Keçiörengücü karşısında galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Ahlatcı Çorum FK’da, sakatlıkları süren Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk forma giyemeyecek. Thomas’ın durumu ise bugün netlik kazanacak. Galibiyete odaklanan kırmızı-siyahlı ekip dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

14’er puanlı iki takım arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Konya bölgesi A klasman hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Egemen Savran ile Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler yapacak. Sakarya’dan Levent Gümüşdere de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

1.LİGDE 11. HAFTANIN

MAÇLARI VE HAKEMLERİ

3 KASIM CUMA

20.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor

Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)

4 KASIM CUMARTESİ

13.30 A.Çorum FK-A.Keçiörengücü

Raşit Yorgancılar (Konya)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor

Ali Yılmaz (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Kocaelispor

Oğuzhan Çakır (Balıkesir)

5 KASIM PAZAR

13.30 Bodrum FK-Manisa FK

Ömer Faruk Güldibi (Kocaeli)

13.30 Bandırmaspor-Altay

Yunus Dursun (Mardin)

16.00 Giresunspor-Erzurumspor

Gürcan Hasova (Ankara)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor

Kutluhan Bilgiç (İzmir)

6 KASIM PAZARTESİ

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor

Reşat Onur Coşkunses (İzmir)