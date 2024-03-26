Kaza, Günhan Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 06 DJG 720 plakalı cip, sokağın kesiştiği kavşakta H.A.Ç. yönetimindeki 19 ND 455 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan cip bir evin dış kapısını yıkarak bahçeye girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. (İHA)