Son depremler listesi 19 Ocak Cuma... Dün 4 büyüklüğündeki bir depremle sallanan Kayseri gece saatlerinde 3.7'lik başka bir deprem yaşadı. Bunun dışında iki kentte daha 2.8'lik depremler kaydedildi. İşte 19 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İKİ KENT 2.8 İLE SALLANDI!

Saat 00.14'te Sincik, Adıyaman'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından kısa bir süre sonra Aladağ, Adana da 2.8 ile sallandı.

KAYSERİ'DE 3.7'LİK DEPREM!

19 Ocak gecesi Kayseri daha büyük bir deprem atlattı. 8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde atlatıldı. Depremin merkezi Yahyalı oldu.