MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’dan, şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK’ya bir destek daha… Kayrıcı’nın, Çorum FK’nın, Pazar günü Menemen FK’yı yenmesi halinde 500 bin lira galibiyet primi vereceği açıklandı.

2.Lig Beyaz Grup’ta “birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, normal sezonun bitimine 3 hafta kala, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 6 puan önünde, lider durumda bulunuyor. Pazar günü, İzmir deplasmanında, Menemen FK ile oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’dan galibiyet primi açıklaması geldi.

Kayrıcı’nın, Çorum FK’nın galip gelmesi halinde 500 bin lira prim vereceği bildirildi.

Kayrıcı, geçtiğimiz günlerde de Çorum FK’ya İnegölspor maçı için 50 bin lira, geçtiğimiz haftaki Düzcespor maçı için 100 bin lira galibiyet pirimi verirken, kırmızı-siyahlı takımın şampiyon olması halinde ise 1 milyon lira prim vereceğini açıklamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)