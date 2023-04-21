MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vahit Kayrıcı Bayramın öncelikle Çorumlular olmak üzere, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzura ve barışa vesile olmasını temenni etti.

Bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu; insanların iyiye, güzele, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe yöneldiği günler olduğuna işaret eden Kayrıcı, “Bir yanda Mübarek Ramazan ayının bitimiyle hüzünlenip manen burukluk yaşıyorken, diğer yanda bayram günlerine vasıl olmanın huzuruyla, hususuyla, umuduyla ve sevinciyle yüreklerimiz çarpmaktadır. Bayram, kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan müstesna günlerdir. Bayram sabrın mükafatı, sağduyunun münasebeti, samimiyetin müessesi, saadet ve selametin mümtaz bir dönemidir. Hepsinden ve her şeyden evvel bayram milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesidir” dedi.

Ülkemizin 6 Şubat’ta son asrın en büyük felaketini yaşadığına hatırlatan Kayrıcı, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerken, “Tüm çabamız depremzede kardeşlerimize ihtiyaç duydukları desteği sürekli olarak sağlamak yönünde olmalıdır. Hepimiz bundan sonraki süreçte soframıza bir tabak da depremzede kardeşlerimiz için koymalıyız” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)