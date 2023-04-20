14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiren MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, son olarak Osmancık’taydı. İlçede sanayi sitesi ve fabrikaları gezerek hem vatandaşların taleplerini dinleyen, hem de seçimlerde destek isteyen Vahit Kayrıcı, orucunu da Osmancıklılarla birlikte açtı.



MHP İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen iftar programına Kayrıcı’nın yanısıra MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekilli Adayları Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Süyük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış karatağ, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla yaklaşık 2000 bin kişilik davetli topluluğu katıldı.

MHP İlçe Başkanı Karatağ’ın ardından kürsüye gelen Milletvekili Adayı Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin Türkiye açısından varlık ve yokluk seçimi olduğuna dikkat çekti.

(Volkan SINAYUÇ)