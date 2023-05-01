Seçim çalışmaları kapsamında Emekliler Derneği’ni ziyaret eden MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, dernek başkanı Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kınıklı’dan emeklilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Vahit Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde iletilen tüm sorunları olduğu gibi emeklilerin taleplerinin yerine getirilmesi için de çaba göstereceğini söyledi.

Emeklilerin ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılarda etkilenen kesimlerden biri olduğunun altını çizen Kayrıcı, son zamanlarda hükümetin emeklilere yönelik iyileştirmeler yaptığını hatırlatarak, hala da bir takım eksiklikler ve dengesizlikler olduğunu, bunların giderilmesi için de 14 Mayıs seçimlerinden sonra bir takım adımlar atılacağına inandığını vurguladı.

14 Mayıs seçimlerinin öneminden de bahseden Kayrıcı, Emeklilerden hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de TBMM’de güçlü şekilde temsil edilebilmeleri için MHP’ye destek vermelerini istedi.

(Volkan SINAYUÇ)