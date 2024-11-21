Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Dertli köyü geçtiğimiz hafta içerisinde içmesuyu sorunuyla gündeme gelmiş, prosedürler nedeniyle bu sorunlarını bir türlü çözüp de içmesuyuna kavuşamamanın hasretini yaşadıklarını haykırmışlardı.

Önceki gün Dertli Köyü Muhtarı Ferhat Güçtekin, yanına kızını da alarak TBMM’nin kapısını çaldı.

Güçtekin ve kızı MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın konuğu oldu.

Köy muhtarı aynı zamanda yakın köylüsü olan Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya basında yer alan haberlerde geçen köyünün sorunlarını anlatarak geçemedikleri prosedürler nedeniyle yıllardır içme susorunu yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Milletvekili Kayrıcı, gereken desteği vererek derhal gerekli kurum yetkilileri ile görüşerek bu sorunun en kısa zamanda çözüleceğini, kendisinin bizzat olayın takipçisi olacağı sözünü verdi.

Editör: Haber Merkezi