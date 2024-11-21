Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 26 Kasım akşamı Türk Sanat Müziği’nin eşsiz ezgileriyle dolu bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak

Şef Atakan Tetik yönetiminde yapılacak olan konserde, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri seslendirilecek. 26 Kasım 2024 Salı günü Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan konserde, geçmişten günümüze uzanan nostaljik şarkılar seslendirilecek.

Belediye’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konsere tüm Çorum halkı davet edildi.

Editör: SELDA FINDIK