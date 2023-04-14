MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP milletvekili adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek ile birlikte Boğazkale’ye giden Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve İlçe Başkanı Ali Oran ile teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

İlk olarak Boğazkale Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Kayrıcı, ardından da esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Vahit Kayrıcı, hem hal-hatır sordu, hem de taleplerini dinledi. Halktan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek isteyen Kayrıcı, iftarı da burada açtı.

İftarda da halkına seslenen MHP Milletvekili adayı Kayrıcı, seçiminin önemine dikkat çekerek, “Bu seçim tarihi karar ve kader seçimidir” dedi.

Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin bekası adına son derece önemli olduğunu ifade etti. Emperyalist ülkelerin dünyanın kaynaklarını yeniden bölüştüğüne dikkat çeken Kayrıcı, konuşmasında sıkı sık bu seçimlerin önemine vurgu yaparken, Türkiye’nin her konuda dik ve ayakta durması gerektiğinin altını çizdi.

Şuana kadar yapılan hizmetlerin yarıda kalmaması adına Cumhur ittifakının yeni seçim sistemiyle de iktidarda kalmasının şart olduğuna işaret eden Vahit Kayrıcı, “Yeni seçim içerisinde bu seçime AK Parti ve MHP olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu seçimde de mutlaka kazanan taraf olmamız lazım. Bu sefer karşımızda çeşitli ittifaklar var. Cumhur ittifakı seçimi kazanamaz ise gerçekten de ülkemiz darda kalacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığını mutlaka ama mutlaka Erdoğan’ın kazanması gerektiğini belirten Kayrıcı, “İnsanların geçmişte yaptıklarının geleceğe aynadır. Bizler de Çorum’un istediği ve hak ettikleri hizmetleri alabilmek geçmişte olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu sebepten dolayı partimizin de TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle Çorumlu hemşerilerimizin oylarına talibiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

