Gürcistan’da düzenlenen Uluslararası Batum Open Karate Turnuvası’nda Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından Kayra Yağlı şampiyon olarak altın madalya ile Çorum’a döndü.

Uluslararası Karate Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Batum Open Karate Turnuvasu 17-18 Haziran tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum kentinde yapıldı. Dünya genelinden 350 sporcunun ter döktüğü turnuvada Çorum Belediye Spor Kulübü’nden Kayra Yağlı ve Kerem Tuğra Yağlı kardeşler madalya mücadelesi verdi. 55 kiloda tatamiye çıkan Kayra Yağlı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyayı almayı başardı. Kerem Tuğra Yağlı ise 76 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.