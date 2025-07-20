Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Gündemde ilçelerdeki genel asayiş durumu, sağlık ve eğitim hizmetleri, kültürel faaliyetler, sosyal destek projeleri ile ekonomik gelişmeler yer aldı.

Vali Ali Çalgan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

İlçelerde yürütülen projelerin koordinasyon içinde ve kaynakların verimli kullanılarak ilerletilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çalgan, “Devlet olarak vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve refahı için tüm kurumlarımızla sahadayız” dedi.

Toplantıda ayrıca ilçelerde devam eden kamu yatırımları ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası iş birliği konuları detaylı şekilde değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi