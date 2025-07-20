Fehri Koru, 15 Temmuz darbe girişimini duydukları andan itibaren örgüte ve darbeye “derhal mesafe koymuş olanlar” için farklı bir hukuki ölçü uygulanması gerektiğini savundu.

Özellikle "Darbeyi duydukları ilk andan itibaren derhal mesafe koymuş olanlar" olarak nitelediği kesimin ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini savunan Karar Yazarı Koru, bu kişiler için özel bir af mekanizması talep etti.

Fehmi Koru, "Eski bir anıdan günümüzde yaşananlara çıkartılacak ders" başlıklı yazısında, hayatlarının bütününde demokratik mücadelelerin içinde yer almış, darbelere karşı çıkmış, parti kapatmalarına eleştirel yaklaşmış gazeteciler ve yazarların durumuna dikkat çekti.

Bu isimler arasında kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ergun Babahan, Mümtaz’er Türköne, Mehmet Altan, Şahin Alpay ve gazetenin imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya gibi isimleri saydı. Kimi hala cezaevinde, kimiyse uzun yıllarını demir parmaklıklar ardında geçirdikten sonra davalarının sonuçlanmasını bekleyen bu kişilerin, "darbe" sözcüğünü duyduklarında iğrendiklerini ifade etti.

Koru, yazısında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mesafesini derhal koyanlar için yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Darbeciler ve onları destekleyenlerin elbette yargılanması gerektiğini belirten Koru, ancak sonradan irtibatlı ve iltisaklı sayılan grupla, darbe girişimini öğrendikleri an itibarıyla örgütten ayrılan veya mesafesini koyanlar arasında bir ayrım yapılması gerektiğini savundu. Bu gruba "o dönemin masum öğrencileri" ve "medyada kendilerine açık tek kapıya sığınmış olanlar" gibi kesimleri de dahil etti.

Fehmi Koru, bu kişiler için "farklı bir ölçüye ihtiyaç bulunduğunu" ifade ederek, önerisini PKK'lılara yönelik düşünülen 'teröre bulaşmamışlık' ölçüsüyle kıyasladı. Aynı ölçünün, FETÖ bağlantılı suçlamalarla yargılanan ancak darbe girişimine mesafe koymuş bu insanlar için de geçerli olması gerektiğini dile getirdi. Yazısında, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yöntemlerinin bu konuda doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti. Koru'nun bu çağrısı, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde af tartışmalarını yeniden alevlendirebilecek nitelikte.

Muhabir: Haber Merkezi