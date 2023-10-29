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Annesinin devamlı seferberlikte doğduğunu söyleyen Hacı Hasan Turan, "Anneme 'Ben ne zaman doğdum?' dediğimde bana 'İlk seferberliğin olduğu zaman doğdun' derdi. Dedem ilk seferberlikte gitmiş, bir daha geri gelmemiş. Atatürk'ü hiç görmedim iyi bir asker, iyi bir paşa olduğunu onu görenler bizlere anlatırlardı. Bizler de gururlanırdık." dedi.

Kaymakam Muhammed Turan da sağlıklı bir ömür dileyerek, "Cumhuriyetin ilk yıllarını görmüş siz değerli büyüklerimizi devamlı ziyaret edeceğim. Sizler bizim yaşayan değerlerimizsiniz. Sizlerden öğreneceğimiz ve dinleyeceğimiz çok şeyler var." diye konuştu.