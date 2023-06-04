Meslek hayatına 17 yaşında başlayan Muharrem Meral, hocaların hocası olarak anılıyor. Yetiştirdiği yüzlerce öğrenci arasında öğretmenlik mesleğini tercih edenlerin sayısı bir hayli fazla. Muharrem Meral'i ziyarete gelenler arasında öğretmenlik mesleğinden emekli olan öğrencileri bulunurken bir ziyarette Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'dan oldu.

Kaymakam Akpay, hoş sohbeti ile hatıralarını ve tecrübelerini paylaşan Muharrem Meral'e, Osmancık eğitimine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, sağlık ve afiyet diledi. Yapılan ziyarette Kaymakam Akpay'a İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ile Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Mehmet Gürer'de eşlik etti.



'Hocaların hocası Muharrem Meral'

Çorum Öğretmen Okulundan birinci olarak mezun olan Muharrem Meral henüz 17 yaşındayken, aralarından kendinden büyük öğrencileri okutmaya başladı. Köy öğretmeni olmayı hayal eden Meral, Osmancık'a tayini çıktığında ortaokul öğrencilerini okutmaya başladı.

Muharrem Meral, öğrencilerine 22 sene İngilizce, 17 sene Geometri, Cebir, Fizik ve 5-6 sene Fransızca dersleri verdi. Muharrem Meral'in yetiştirdiği öğrencilerin büyük bir bölümü öğretmenlik mesleğini seçerek emekli oldu.