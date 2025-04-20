Kayıp kedi, 18 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.30 civarında Bosna Bosna Parkı – Yağmur Gross çevresinde kayıplara karıştı. British Shorthair cinsi, gri renkli ve yeni tıraşlı olan Mira, ismine duyarlı olup, kendisine seslenildiğinde tepki verebiliyor.

Kedinin sahibi, gören ya da bulanların aysnur.kayaa kullanıcı adı üzerinden kendisine ulaşmalarını rica ediyor. Mira’nın sağ salim bulunması için bölgedeki hayvanseverlerin ve mahalle sakinlerinin duyarlı olması büyük önem taşıyor.

Editör: HABER MERKEZİ