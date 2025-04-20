Çorum merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nden merhum Nazik ve Rıza Yıldırımgök’ün oğlu, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği önceki dönem başkanlarından Sultan Yıldırmgök’ün eşi, PTT AVM çalışanlarından Ömür Yıldırımgök ve öğretmen Zeka Yıldırmgök’ün babası, Çorum eğitim camiasının yakından tanıdığı isimlerden, Şehit Onur Bakbak İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Gürsel Yıldırımgök yakalandığı hastalık nedeniyle kurtarılamadı.

Haydar Ali ve Ali Yıldırımgök ile merhum Feride Temir, Latife Aykan ve Yeter Erkoç’un kardeşleri olan Gürsel Yıldırımgök’ün cenazesi bugün (20 Nisan 2025 Pazar günü) saat 14.00’te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde düzenlenecek Hakka Yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi