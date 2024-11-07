Pendikspor, 11.hafta maçında konuk ettiği Manisa FK’yı 1-0 yenerken, İstanbul temsilcisi kısa bir süre önce teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay nezaretinde çıktığı üçüncü maçta ikinci galibiyetini aldı ve yine gol yemedi. Takım savunmasına ağırlık veren Sedat Ağçay, bundan sonraki süreçte kaybetmemeyi alışkanlık haline getireceklerini ifada ederken, “Geldiğimiz günden beri takım halinde defansif anlayışımızı doğru yaparak gol yemedik. Topa sahip olduğumuz anlarda geliştirmemiz gerekenleri yapacağımıza dair oyuncularımıza inancımız tam.

Yolumuza 3 maçta alınan 7 puanla devam ediyoruz. Artık kaybetmemeye alışkın olan bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.