Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda saat 16.00’da Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Landre, Kasongo, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç katılmazken, Mehdi ve Atakan Cangöz ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta saha ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktiksel bir antrenman yapan Kırmızı-Siyahlıların bu çalışma esnasında oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Pendikspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.