Parti çevresinden aday olması konusunda aldığı telkinler ve destekler sonucu aday olmaya karar verdiğini belirten Kayahan Boztepe, kimseyi dışlamadan, farklılıkları kucaklayıp partilerine renk olarak katacaklarını söyledi.

Uzun yıllardan bu yana gönül verdiği partisinin başarısı için çalışacağını ifade eden Boztepe, “Ülkemizin acilen kucaklaşmaya ve engin hoşgörüyle yola çıkan yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır. Bu yolda ilk basamağı yerel yönetimler ve dolayısıyla CHP ilçe yönetimleridir.

Yerelden örgütlenmeyen her anlayış çökmeye mahkumdur. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemek için en önemli basamağımız önümüzdeki parti içi seçimlerimizdir.

Bu yüzden çıktığım bu yolda geçmiş dönemde yönetimlerde yer alan ya da bu dönem aday olarak yer almak isteyen bütün yoldaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca mahallelerimizde yapılacak olan delege seçimlerinde ise katılımcı, ötekileştirmeyen, demokratik, bütünleştirici, şeffaf ve yenilikçi bir yönetimin devamı için Mavi Liste’ye desteklerinizi bekliyorum. Özgürce bir geleceğe hep beraber yol almak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

Kayahan Boztepe ayrıca, 15 Temmuz Cumartesi günü Yavruturna Mahallesi, 16 Temmuz Pazar günü Kale Mahallesi ve 23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan mahalle delege seçimlerine tüm partilileri davet etti.

Endüstri Mühendisi olan Kayahan Boztepe, evli 2 çocuk babasıdır.