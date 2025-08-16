Ziyarete AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, İl Başkan Yardımcısı Faruk Özyılmaz ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de hazır bulundu.

Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyeti, ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları Tornacılar Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt ve Oğuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak karşıladı.

Toplantıda, esnafın karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Esnaf odası temsilcileri görüşmede özellikle vergi yükü, KDV oranları, haksız rekabet, krediye erişim zorlukları, emekli esnafların hakları, perakende yasası ve kadın girişimcilere yönelik destekler gibi birçok konuda talep ve beklentilerini dile getirdi. Ayrıca geçici pazar yerleri, festivaller ve yöresel ürün satışları gibi yerel ekonomiye katkı sağlayacak öneriler de gündeme geldi.

Muhabir: SELDA FINDIK

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da yaptığı açıklamada esnafın üretim, istihdam ve hizmet alanlarındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Esnaf ve sanatkârlarımız, Türkiye ekonomisinin can damarıdır. Üreten, istihdam sağlayan, alın teriyle geçinen tüm esnafımızın yanındayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda esnafımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz.”Milletvekili Kaya’nın talepleri ilgili bakanlık ve kurumlara iletmek üzere not aldığı ve çözüm sürecini takip edeceği belirtildi. Oda başkanları ise bu buluşmanın kendileri açısından son derece verimli geçtiğini belirterek teşekkür etti.Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet ayrıca Çorum Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek çiftçinin sorunlarını yerinde dinledi ve taleplerini tek tek not aldı.