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Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek tüm eğitim camiasının gününü kutlayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Osmancıklı müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı da andı.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlere en kalbi şükranlarını sunduğunu ifade eden Milletvekili Kaya, görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenleri rahmetle andığını, emekli öğretmenlere sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dilediğini söyledi.

Oğuzhan Kaya, “Öğretmen, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Güçlü toplum, güçlü Türkiye” hedefimize ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim-öğretim politikası ile ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bu anlayışla 2002 yılından 2023 uzanan yolda AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz andan itibaren eğitim-öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Çorum eğitimde çığır açtı.

AK Parti iktidarları da, derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar, eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdik. Şehrimizde okullarımızın fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra Genel de katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim-öğretim sistemimize sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştık, çalışıyoruz. AK Parti iktidarları da geleneği bozmayacak her yıl olduğu gibi, bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis edeceğiz. Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkânlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkânları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm eğitim-öğretim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”