Merhum Ahmet Kavuştu’nun eşi, Sait Kavuştu ve Kübra Şanal’ın annesi, AK Parti Kurucusu Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun kızı Nuriye Kavuştu vefat etti.

Nuriye Kavuştu’nun cenazesi bugün (17 Temmuz) ikindi namazına müteakip İstanbul/Göztepe Çemenzar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bilindiği gibi Ali Yüksel Kavuştu’nun Çorum’un Kargı ilçesi sakinlerinden Fuat Kavuştu’nun oğlu olan damadı Ahmet Kavuştu da 2021 yılında hayatını kaybetmiş, İstanbul Karaca Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Nuriye Kavuştu’nun vefatı ile ilgili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “AK Parti'mizin kurucu üyelerinden, 22. dönem Çorum Milletvekilimiz Ali Yüksel Kavuştu'nun kızı Nuriye Kavuştu hanımefendinin vefat haberini derin bir teessürle aldık. Merhumeye Allah'tan rahmet; aile ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” paylaşımında bulunurken, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli de “Ali Yüksel Kavuştu Bey’in kızı Nuriye Kavuştu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınları ile sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER merhumaya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK