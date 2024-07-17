FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Çorumlu Akif Kapaklı, Karşıyaka Mezarlığında bulunan mezarı başında anıldı.

Akif Kapaklı'nın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve karanfil bırakıldı. Kaymakam Mutlu Köksal, Şehit Akif Kapaklı’nın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Daha sonra protokol üyeleri Şehitliği de ziyaret ederek dua ettiler ve karanfil bıraktılar.

Şehitlikteki anma etkinliğine Kapaklı’nın ailesi ile birlikte Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR