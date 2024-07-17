Eğitim İş Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Tuba Üreyen, günlerdir süren mücadelelerinin ardından Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) görüşmelerinin Ekim ayına ertelendiğini belirterek, “Öğretmeni cezaya mahkûm etmek isteyen bu yasa taslağı geri çekilene kadar durmayacağız. Meslek nöbetimiz devam ediyor ve ÖMK geri çekilene kadar da devam edecektir” dedi.

ÖMK'ya karşı verdikleri mücadelenin sonuç vermeye başladığını dile getiren Üreyen, “Daha önceki ÖMK’yi nasıl tarihin çöplüğüne gönderdiysek özü itibarıyla ruhu bozuk, tehlikeli bu kanunu da tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Gerçek bir meslek kanunu olacaksa onun da muhatabı biziz. Bu olana kadar mücadelemiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

Üreyen, ÖMK görüşmelerinin Ekim ayına ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Öğretmenin adının olduğu, fikrinin olmadığı bir ÖMK’yı kabul etmediğimizi tekrar vurguluyoruz. Mayıs ayında yayınlanan ve öğretmen hakkından söz edilmeyen; öğretmene ceza niteliğinde olan bu kanun taslağının geri çekilmesi için mücadelemiz devam ediyor.



1 Temmuz’da basın açıklaması yaparak ve Milli Egemenlik Parkı’nda Öğretmenler Odası oluşturarak mücadelemizin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Bunun akabinde Milli Eğitim Komisyonu’na 4 büyük sendika başkanının da katılacağı sözünü alarak öğretmenler odamızı sona erdirdik. Ancak komisyonda Eğitim İş’in sözlerinin dikkate alınmadığı, susturulmak istendiğini gördük. Atatürk’ün öğretmenleri ile iletişime bile tenezzül etmeyen bu komisyon ile çözüme ulaşamayacağımız bilincindeyiz. 4 Temmuz'da Öğretmenler Odamızı tekrar kurduk ve Milli Egemenlik Parkı’nda meslek nöbetimize başladık. Öğretmeni yok sayan bu yasanın komisyonda görüşüldüğü gün biz öğretmenlere sırt dönen meclise biz de sırtımızı dönerek ve polis barikatını aşarak, Atatürk ilke ve devrimlerinin kabul edildiği 1. Meclis’e yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve basın açıklaması yaptık.

Mücadelemiz sonuç vermeye başladı. Günler süren mücadelemizin ardından ÖMK görüşmelerinin Ekim ayına ertelendiğini öğrendik. Öğretmeni cezaya mahkûm etmek isteyen bu yasa taslağı geri çekilene kadar durmayacağız. Meslek mücadelemiz devam ediyor ve ÖMK geri çekilene kadar da devam edecektir.”