Yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ahlatcı Çorum FK’da futbolcuların lisans işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 7 futbolcunun lisans işlemleri tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, yeni transferlerden Kabongo Kasongo ve Mehdi Boudjema’nın yanı sıra, İnegöl Kafkasspor’dan transfer edildikten sonra Çayelispor’a kiralanan Semih Akyıldız’ın lisansları çıkartıldı. Geçen sezonki kadroda da yer alan ve Loick Landre, Michal Jan Nalepa, Thomas Jacco Verheydt ve Zargo Toure’nin de lisansları çıkartıldı.