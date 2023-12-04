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Kasım ayı boyunca 19.216 araç kontrol eden Emniyet personeli, 3.417 araç sürücüne toplam 5 milyon 732 bin 266 lira cezai işlem uyguladı.

34 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 175 araç trafikten men edildi. Öte yandan 288 okul servis aracı denetlenirken, 32 servis sürücüsüne toplam 40.237 lira para cezası kesildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kasım ayı trafik faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sundu.

01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında; Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda Ekim ayı içerisinde modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde; 19.216 araç kontrol edildi.

3.417 araç sürücüne toplam 5 milyon 732 bin 266 lira cezai işlem uygulanırken, 34 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 175 araç trafikten men edildi.

Çorum’da 2.107 motosiklet denetlenirken, 107 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan, 136 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 203 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 82 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 18 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne drift atmaktan, 557 araç sürücüsüne hatalı parktan, 54 araç sürücüsüne 100 promil üzeri alkollü araç kullanmak veya alkollü trafik kazasına karışmaları sonucu TCK 179/3 maddesince işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde park etmenin yasak olduğu yerler ve yukarıda belirtilen konular başta olmak üzerine trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir” denildi.