Arca Çorum FK, Adana Demirspor karşısında aldığı 3 puanı maçın son 10 dakikasında bulduğu gollerle kazandı. Karşılaşma esnasında ve sonunda taraftarlar ve futbolcular arasında karşılıklı tepki ortamı yaşandı.

Farklı bir galibiyetin beklenildiği mücadelenin uzun bölümünde skorun 1-1 eşitlikle devam etmesi tribünlerde gerginliğe neden oldu. Çorum FK tribünleri, maç içerisinde zaman zaman futbolcuları yuhalarken, zaman zaman da sert tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında üst üste bulduğu gollerle farka giden Arca Çorum FK, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı. Ancak Kırmızı-Siyahlı futbolcular, müsabaka sırasında yapılan tepkiler nedeniyle tribünlere gitmeyerek duruma tepki koydu.