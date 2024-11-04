Kargı Çayır Mevkii’nde gerçekleşen yağlı güreş müsabakalarına ülke genelinden yoğun bir katılım oldu. Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Kargı Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Murat Şimşek, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaşların takip ettiği yağlı güreş müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

28 başpehlivan ve 500’den fazla pehlivanının er meydanına çıktığı müsabakalar sonunda baş kategorisinde finalde Recep Kara’yı mağlup etme başarısı gösteren Antalyalı güreşçi Orhan Okulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Kocaelili Recep Kara ikinci, Çorumlu Bekir Eryücel ve Ankaralı Salih Erinç ise üçüncülük kürsüsüne çıkan isimler oldular.

Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular ve illeri şu şekilde;

Başaltı: 1.Rasim Saraç (Çorum), 2.Emrah Kuş (Çorum), 3. Ömer Faruk Kalender ve Hakkı Ceylan (Çorum).

Büyük Orta: 1.M.Ali Eryücel (Çorum), 2.Eren Kalkan (Ankara), 3.Osman Tokgöz (Samsun) ve Yusuf Kırat (Ankara).

Küçük Orta Büyük Boy: 1.Recep Türkyılmaz (Çankırı), 2.M.Ali Genç (Tokat), 3.Doğancan Ergin (Samsun) ve Harun Çetiner (Amasya).

Küçük Orta Küçük Boy: 1.Mertcan Damatoğlu (Çorum), 2.Hasan Taha Küçük (Çorum), 3.Yunus Can Küçük (Çorum) ve Bilal Akbıyık (Çorum).

Deste Büyük: 1.Batuhan Şahin Laik (Çorum), 2.İsmail Sait Işıklı (Ankara), 3.Alperen Düzenci (Edirne) ve Ahmet Akbaş (Çankırı).

Deste Orta: 1.Ömer Faruk Öztürk (Amasya), 2.Yunus Sancak (Samsun), 3.Ozan Müslüm Anaç (Sinop) ve Osman Tomak (Samsun).

Deste Küçük: 1.Ferhat Yiğit (Çorum), 2.Sedat Ege Çolak (Çorum), 3.Yusuf Karakaş (Çorum) ve Semih Kayacan (Çankırı).

Ayak Boyu: 1.Mahmud Münir Gökçe (Tokat), 2.Volkan Bilgin (Tokat), 3.Alperen Albayrak ve A.Buğra Sarı (Samsun).

Tozkoparan: 1.Poyraz Bilgin (Tokat), 2.Harun Kaplan (Çorum), 3.Erdem Topal ve Eren Yalçın (Çorum).

Teşvik Bir: 1.Hasan Şentürk (Çorum), 2.Yusuf Eren Koçak (Çorum), 3.Yiğit Berat Aktaş (Çorum), 4.Yağız Efe Çelik (Çorum).

Teşvik İki: 1.Samet Aslan (Çorum), 2.N.Efe Çağırkan (Çankırı), 3.Recep Armağan (Çankırı) ve H.Hüseyin Sert (Çorum).

Minik Bir: 1.Sefa Dölcü (Çorum), 2.M.Emin Kayacan (Çankırı), 3.Berat Kopar ve K.Şahin Karabakal (Çorum).

Minik İki: 1.Enes Yasin Kalender (Çorum), 2.Ramazan Çukurören (Kastamonu), 3.Taha Bozkuş ve İbrahim Demir (Çorum).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren pehlivanlara ödülleri takdim edildi.