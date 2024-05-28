Hasbahçe’de düzenlenen müsabakalarda federasyona kayıtlı 700’e yakın sporcu mücadele etti. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin İstanbul’daki alternatifi olan Kâğıthane Yağlı Güreşleri İsmail Balaban, Turan Balaban, Recep Kara, Mustafa Taş, Abdullah Güngör gibi Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken; her yaştan sporcuyu ağırladı. Başpehlivanlık güreşlerinde, finalde Hüseyin Gümüşalan’ı yenen Mustafa Taş şampiyon olurken, minikler kategorisinde güreşen Çorumlu Karakuş kardeşler dereceye girerek büyük başarı elde ettiler.

Minik-2 kategorisinde güreşen 13 yaşındaki Doğukan Karakuş şampiyon olurken, minik-1 kategorisinde mücadele eden 12 yaşındaki kardeşi Atakan ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aslen Çorum’un Kargı ilçesi Gökçedoğan köyü nüfusuna kayıtlı olan Sevda-Rafet Karakuş çiftinin oğulları Doğukan ve Batuhan’ın, güreşte birçok Türkiye derecelerinin olduğu belirtildi.