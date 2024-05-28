Türkiye’nin en çok izlenen komedi sinema serisi Recep İvedik’in 4 ve 5 filmlerinde canlandırdığı Nurullah karakteriyle ününe ün katan Nurullah Çelebi’ye, İskilip ziyaretinde İskilipgücü Spor Kulübü forması hediye edildi.

İskilipgücü’nün İstanbul buluşmalarını ana sponsoru, reklam ve iş dünyasının önde gelen iş insanı, hemşehrimiz Mustafa Sinan’la birlikte İskilip’e gelen Nurullah Çelebi, Aile Çay Bahçesi’nde İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu’yu da ziyaret etti. Aslen Düzceli olan ve Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da yakinen görüştüğü Nurullah Çelebi’ye İskilipgücü’nün faaliyetleri hakkında bilgi veren Nihat Armutcu, 19 numaralı forma hediye etti.