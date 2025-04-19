Hüseyin Karakuş, ÇESOB’da saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulunda başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Genel kurulun yalnız bir seçim değil önemli kararların alınacağı bir fırsat olduğuna dikkat çeken Karakuş, arıcılığın bir meslek olmanın ötesinde tüm canlıların geleceği için de kritik bir önem taşıdığına işaret etti.

Arıcılığın; doğanın korunması ve kıtlığın önlenmesi adına büyük bir sorumluluğu üstlendiğin ancak son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin arıcılığı büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Ekonomik şartların da mesleğin sürdürülebilirliğini zora soktuğunu belirten Hüseyin Karakuş, “Bu zorluklarla baş edebilmek, arıcıların haklarını korumak, sektörü geliştirmek ve mesleğimizi sürdürülebilir kılmak adına yeni adımlar atılması şarttır” dedi.

19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel kurul Toplantısında önemli kararlar alınacağını anlatan Karakuş, “Üç dönem verdiğiniz yetkiyle bugüne kadar görev yapan yönetim kurulu önceki dönemlerle birlikte 12 yıldır birliğimizi yönetmektedir. Bu kadar uzun zamandır yönetimde olanların yapılması gereken birçok projeyi hayata geçirmediğini, devletimizin verdiği büyük miktarda desteği arıcılarımızsın tamamına fayda sağlayacak şekilde değerlendirmediğini ve bu desteklerle kurulan tesisleri verimli şekilde işletmekte yetersiz kaldığını ve tesislerin neredeyse işlemez hale geldiğini birlikte gördük. Yönetim ile birlikte güç birliği yapmak yerine başkanın işlerin tamamını kendisinin yapmaya kalkması halinde projelerin başarıyla hayata geçirilmesi mümkün olamaz. Bu nedenle yeni yönetimde benzer sıkıntılarla karşılaşmamak ve işleri kolaylaştırmak için ekip çalışmasını temel prensip olarak benimseyerek ortak akıl ve dayanışma içinde hareket edeceğiz” dedi.

Birliği adil ve etkin yönetemeyen, mevcut imkanları ise dar bir çevrenin taleplerini karşılamak için kullanan yönetimin 4 yıl daha yetki istemesinin manidar olduğunu vurgulayan Hüseyin Karakuş, görevi üstlenecek yeni bir ekibe imkan verilmesi gerektiğini belirtti. Yapılamayanları yapmak, hizmeti adil olarak verebilmek için yönetimi ile birlikte başkanlığa aday olduğunu ifade eden Karakuş, yetki verilmesi durumunda yapmayı planladıkları hedefleri şöyle sıraladı:

“Ekip çalışması yaklaşımıyla görev yapacağız ve arıcılarımızın orunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.

Devletimizin sağladığı destekleri en verimli şekilde değerlendirerek tüm arıcılarımızın yararlanmasını sağlayacağız. Bu desteklerin adil şekilde paylaşılması için noter kurasına başvuracağız.

Arıcılarımızı modern arıcılık teknikleri ve yenilikler konusunda bilgilendirmek için eğitim programları düzenleyeceğiz. Her yıl en az iki eğitim programı düzenleyeceğiz.

Tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde paylaşacak ve sürekli arıcılarımızla iletişim halinde olacağız. Arıcılarımızın karşılaştığı tüm sorunların takibini yaparak arıcılarımızı bilgilendireceğiz ve erken tedbir alınmasını sağlayacağız.

Devletimizin kaynakları ile alınan bal dolum ve mum sıkma makinesi başta olmak üzere tüm makinaların aktif ve tam kapasiteyle çalışır hale getirilmesi sağlanacaktır. Mevcut işyeri birliğimize ait olmadığından ve kira yükü getirdiğinden gerekirse makinalar İl Özel İdaresi tarafından altyapısı tamamlanmış ve birliğimize tahsis edilmiş olan Hasan Zahir Mevkii’ndeki Ana Arı Üretim Tesisi’ne taşınarak burada hizmet vermesi sağlanacaktır. Bu hizmeti kaliteli ve seri hale getirmek için gerekirse kiralama şeklinde bir işletme modeli için sizlerin de görüşü alınarak karar verilecektir.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Anadolu arısı üretimi için altyapısı tamamlanmış olan tesis, yıllardır atıl durumda beklemektedir. Bu tesisi aktif hale getirmek yapılış amacına uygun olarak arıcılarımın en önemli ihtiyacı olan ana arı üretimi yapılmasını ve aynı zamanda başta her hafta sonu Sıklık Tabiat Parkı’na gelenler olmak üzere tüm Çorumlu hemşehrilerimizin ziyaret edeceği bir üretim merkezi haline getireceğiz

Birliğimizce işletilen arı malzemesi satış marketinin işletilmesi hususu sizlerin görüşüne başvurularak yeniden değerlendirilecektir. Birliğimizin ticaret yapmasına temelden karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak kararlarımızın tamamında yönetim kurulu üyelerimizin ve arıcılarımızın görüşüne başvurarak nihai kararımızı vereceğiz. Bilindiği üzere ana arı yaşlandığında diğer arılar harekete geçer kendi seçtikleri genç ana arıyı lider olarak belirler. Sizler de faydalı olacak yönetimi kendiniz belirleyeceksiniz”

Genel kurulda aday olduğunu açıklamayan Hüseyin karakuş, yönetim kurulunu üyelerini de şöyle sıraladı:

“Hüseyin Karakuş (Merkez), Sinan Kip (Mecitözü), Yusuf Bahri Kabaca (Merkez), Orhan Çelikcan (Merkez), Sadık Şentürk (İskilip)

Denetim Kurulu:

“Ömer Arslan (Merkez) Sezai Keskin (Mecitözü) Gamze Hamgir (Merkez)

Merkez Birliği Delegeleri:

“Hüseyin Karakuş, Sinan Kip. Mahmut Batır, Yasin Alabay, Samet Biçer, Ramazan Pekdemir, Salih Çakar.

Editör: HABER MERKEZİ