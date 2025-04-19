26 MAYIS'TA YATIRILACAK

Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi sona erecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri ise bayram öncesi hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin TL’lik ikramiyenin bayramdan önce dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Bakan, resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağını belirtti. Bayram ikramiyelerinin 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yatırılmaya başlanacağı ifade edildi.

BAYRAM TATİLİNDE EMEKLİ RAHAT EDEBİLİR

Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve okulların bayram öncesi kapanabileceği de konuşuluyor. Bu durum, tatil planlarını erkenden yapmak isteyenleri harekete geçirdi. İkramiye ödemeleri, emeklilerin bayram hazırlıklarını rahatlatacak. Ödemeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yapılacak. Bankalar, yoğunluğu önlemek için ödeme takvimini kademeli olarak uygulayabilir.