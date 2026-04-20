Gelecek Partisi (Yeni Yol Grubu) heyeti, Ankara-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında mağduriyet yaşandığı iddia edilen Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Heyet, köylülerin projeye karşı olmadığını ancak planlanan taş ocağı sahasının yerleşim alanına çok yakın olmasına tepki gösterdiğini açıkladı.

Ziyarete; Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Fatih Softa, il yönetim kurulu üyeleri Necdet Marım ve Yusuf Marım, Deva Partisi Çorum İl Başkanı Mustafa Özateş, Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş ile ilçe yönetiminden Satılmış Anbar ve Yusuf Akseki katıldı.

Heyet, Karakaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Demirkaya, Köy Muhtarı Tayfun Tunç ve köy sakinleriyle bir araya gelerek bölgede yürütülen çalışmaların etkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“PROJEYE DEĞİL, UYGULAMAYA İTİRAZ VAR”

Ziyarette yapılan değerlendirmelerde, köylülerin hızlı tren projesine karşı olmadığı, ancak proje kapsamında planlanan taş ocağının konumuna itiraz ettikleri vurgulandı. Açıklamada, yerleşim alanına yaklaşık 50-60 metre mesafede açılmak istenen taş ocağının ciddi çevresel ve sağlık riskleri doğurabileceği ifade edildi. Köylüler, sadece 1,8 kilometre uzaklıkta daha kaliteli taş rezervi bulunmasına rağmen mevcut alanın tercih edilmesini eleştirerek, alternatif rezervin değerlendirilmesini talep etti.

TARIM, SU KAYNAKLARI VE SAĞLIK ENDİŞESİ

Bölgede açılması planlanan taş ocağında yapılacak patlatmalar, yoğun kamyon trafiği ve oluşacak toz bulutlarının; sulu tarımı, meyve bahçelerini ve yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği belirtilirken, aynı zamanda insan sağlığı açısından da risk oluşturacağı dile getirildi.

Heyet, Karakaya köyünün geçim kaynağının büyük ölçüde tarım olduğunu hatırlatarak, bu tür faaliyetlerin uzun vadede geri dönüşü olmayan zararlar doğurabileceğine dikkat çekti.

“ALTERNATİF ALAN TERCİH EDİLSİN”

Gelecek Partisi heyeti, başta Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, yerleşim alanına yakın bölgede taş ocağı açılmasından vazgeçilmesini istedi.

Açıklamada, “Köyün hemen yanı başında taş ocağı açılması yerine, 2 kilometre mesafede bulunan alternatif rezerv alanı değerlendirilmelidir. Vatandaşın sağlığı, tarımı ve doğası korunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“ŞİRKET KÂRI, İNSAN SAĞLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEMELİ”

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, kamu yararının gözetilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Şirketlerin kâr marjı, vatandaşın sağlığından ve doğadan daha önemli olamaz. Karakaya köylülerimizin bu haklı ve meşru talebine kulak verilmelidir. Atalarımızın dediği gibi; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”

Muhabir: Haber Merkezi