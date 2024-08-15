Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 18 Ağustos Pazar günü Fatih Karagümrük’le oynayacağı maçta Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Gürcan Hasova düdük çalacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 19.15’te başlayacak karşılaşmada Hasova’nın yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ve Sivas bölgesinden Haydar Avcı yapacak. Aydın bölgesinden Eren Özyemişcioğlu ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

ÇORUM’A İKİNCİ KEZ GELİYOR

Orta hakem Gürcan Hasova, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın üçüncü kez maçını yönetecek. Hasova, Ahlatcı Çorum FK’nın ilk olarak 2021-2022 Sezonunun 31.haftasında, Vanspor’la deplasmanda 1-1 berabere yönettiği maçta düdük çalarken, geçen sezon da, sahasında Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ettiği 18.hafta maçını yönetmişti.

Ankaralı hakem, Fatih Karagümrük’ün ise ilk kez maçını yönetecek.

100 MAÇIN 38’İNİ EV SAHİPLERİ KAZANDI

Gürcan Hasova, kariyerinde Bölgesel Amatör Lig’le birlikte bugüne kadar 100 maça çıktı. Bu maçların 38’ini ev sahibi takımlar kazanırken, 34’ü berabere bitti. 28 karşılaşmayı ise deplasman takımları kazandı.