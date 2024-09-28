CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile birlikte Karadeniz Bölgesi CHP İl Başkanları, yaptıkları ortak açıklamada; “Ne yaparsanız yapın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet etme arzusunu da iradesini de engelleyemeyeceksiniz. Daha önce olduğu gibi bu sefer de kendi hukuksuzluğunuzun altında kalacaksınız” dediler.

Giresun, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzurum, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak il başkanlarının ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada, geçmişten gelen mücadele gücü ve kararlılıklarıyla her zaman baskılara ve haksızlıklara karşı CHP örgütleri olarak mücadele ettikleri belirtilerek, “Fakat biz yılmadık, yıkılmadık; bizler hep ayakta kaldık, sizler hep yenildiniz. Uyarıyoruz, biz yine sizlerin hukuksuzluğuna boyun eğmeyeceğiz ve sizler yenilmeye devam edeceksiniz” denildi.

“HUKUKSUZLUĞUNUZA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

“Her türlü baskıya rağmen yenemediğiniz Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin belediye başkanıdır. Yıllardır yağmaladığınız İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleriyle belediye başkanlığı yapmaktadır. Yağmadan, ranttan ve talandan başka bir şeye çalışmayan aklınız için en büyük tehdit olarak gördüğünüz Sayın İmamoğlu’nu yok edemeyeceksiniz. Kanal İstanbul’unuzu yaptırmayacağız” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“İnanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine sahip olan herkes Ekrem İmamoğlu’na karşı yapmayı planladığınız hukuksuzluğun karşısında olacak, Türkiye İttifakı ona sahip çıkacaktır. Ne yaparsanız yapın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet etme arzusunu da iradesini de engelleyemeyeceksiniz. Daha önce olduğu gibi bu sefer de kendi hukuksuzluğunuzun altında kalacaksınız. Açılan dava tamamen hukuksuzdur. Çünkü biliyoruz ki bu bir hukuk davası değildir. Bu bir iktidar mücadelesidir.

Biliyoruz ki sizler yağmayı, talanı sürdürmek istiyorsunuz ve bunun için iktidarı kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybedeceğinizi bildiğiniz için korkuyorsunuz. Bu yüzden Sayın Ekrem İmamoğlu’na saldırıyorsunuz ve yok ettiğiniz hukuk eliyle siyaset dışına itmeye çalışıyorsunuz ama bilin ki kaybedeceksiniz, bu sizin kaderiniz ve sizler bundan kaçamayacaksınız. Şimdiden uyarıyoruz: Sizler ola ki bir akıl tutulması sonucu yarattığınız hukuksuzluğunuzla ceza verirseniz kabul etmeyeceğiz.”

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Davadan vazgeçilmesini ve biran önce erken seçim kararının alınması istenilen açıklamada, Ekrem İmamoğlu’na destek verilerek şunlar kaydedildi: “Bizler Karadeniz il örgütleri olarak Ekrem Başkanımızın yanında duracağız. Bizler ona karşı yapacağınız her türlü baskı ve saldırıya ön alıp ve kararlılığımızla yok edeceğiz. Bir kez daha tekrar ediyoruz: Bizler geçmişten gelen mücadele geleneğimiz ve kararlılığımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu sizlerin iktidar hırsınızın mağduru değil galibi yapacağız. Sizleri, 22 yılda yaratmış olduğunuz hukuksuzluğa ve adaletsizliğe mahkum edeceğiz. Çünkü bu mücadele hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Ekrem Başkan İstanbul’dur, Türkiye’dir. Biz, İstanbul’a ve Türkiye’ye sahip çıkacağız”

