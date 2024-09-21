Çorum’da Merkez ilçe ve diğer 13 ilçe ile merkez ilçeye bağlı toplam 630 delegenin belirleneceği seçimler sabah 10.00’da il binasında başladı.

Delege seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “630 delegenin seçimi yapıldıktan sonra genel merkezin belirlediği takvime göre belde ve ilçe kongreleri yapılacak. Sonra da il kongresi yapılacak. Tüm ilçelerde delege seçimleri başladı bir kısmı da yarın yapılacak. Delege seçimlerinin ülkemize ve partimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.