Profesyonel liglerde Ankara Demirspor, Ankaragücü, Ormanspor ve Ankaraspor gibi takımların altyapılarında görev alan ve 2017 yılından itibaren İşitme Engelliler milli takımın farklı yaş kategorilerinde görevlendirilen Çorumlu antrenör Ramazan Karacif’e A milli takım emanet edildi.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu önceki gün yaptığı açıklama ile İşitme Engelliler A milli takımın Teknik Direktörlük görevine 44 yaşındaki genç teknik adam Ramazan Karacif’in getirildiğini açıkladı.

Editör: RIFAT KARA