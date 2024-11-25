Ordu'nun Kumru ilçesinde kara saplanarak mahsur kalan saman yüklü TIR, traktörler, karayolları ekipleri ve belediyeye ait iş makinelerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorum'dan ilçeye tonlarca saman götüren Mehmet Aydın idaresindeki 19 AAF 962 plakalı TIR, Fizme Mahallesi Karapınar mevkiinde kara saplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemeyen Mehmet Aydın, TIR’ıyla birlikte yolda kaldı. TIR sürücüsü için vatandaşlar başta olmak üzere Kumru Belediyesi ve Karayolları ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik yol açma ve kurtarma çalışmalarının ardından TIR ilçe merkezine giriş yaptı.

Diğer taraftan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bölgede yağışların devam edeceği bildirildi.

Editör: İHA AJANS