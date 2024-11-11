Pendikspor maçında sarı kart gören futbolculardan kaptan Ferhat Yazgan cezalı duruma düştü.

Ahlatcı Çorum FK’da, zorlu Pendikspor maçı öncesinde Ferhat Yazgan, Mehdi Boudjemaa ve Thomas Verheydt üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyorlardı. Bu futbolculardan Ferhat Yazgan, maçın sonuna eklenen uzatmalarda yaşanan gerginlik sonrası sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu bu kartla birlikte cezalı duruma düştüğü için 24 Kasım’da Esenler Erokspor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek.