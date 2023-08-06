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Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, fabrika hakkında bilgi verdi. İsmail Terlemez, 13 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Türkiye’nin ikinci kapsül fabrikasının kısa sürede inşaatının tamamlanarak seri üretime başladığını belirtti. İsmail Terlemez, OSB’de 1 milyon metre kare üzerine kurulan fabrikanın yıllık 1.2 milyar adet kapsül üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

“HAMMADDEYİ DE İLÇEDEN ALACAĞIZ”

Hammaddeyi şuan çeşitli yerlerden tedarik ettiklerini, Sungurlu OSB’ye kurulan Gold Force Barut Fabrikasının tamamen faaliyete geçtiğinde hammaddenin tamamını buradan alacaklarını vurgulayan Terlemez, yapılan anlaşmalar gereği şuan üretimin tamamını yurt dışına gönderdiklerini ama yurt içinden de talep gelmesi halinde bunu da karşılayacak kapasitede olduklarını ifade etti.

Fabrikada güvenlik açısından tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Terlemez, “Fabrikada üretimlerin tamamı otomasyon yapılıyor, sadece kontroller personeller tarafından yapılıyor. Makine parkurumuzun tamamı yeni, 2023 model son teknoloji makinalardan oluşuyor. Yasaların bize dikte ettiği bütün tedbirleri alıyoruz, birde tecrübelerden kaynaklanan tedbirleri alıyoruz. Kimse endişe etmesin fabrikalarda güvenlik açısından hiçbir tereddüt yok.” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ BAYRAKTAR FİRMASI GİBİ OLMAK…”

Kalifiye eleman ihtiyacın karşılanması için Hitit Üniversitesi ile iletişim halinde olduklarını belirten Terlemez, şunları söyledi: “Bir AR-GE merkezi kurmayı planlıyoruz, Türkiye’nin dışa bağlılığını azaltmak istiyoruz. Türkiye’nin savunma sanayisi son yıllarda çok büyük yerlere geldi. Yurt dışındaki toplantılara artık şeref konuğu olarak davet ediliyoruz. Büyük işlere girişmezsek, her zaman küçük kalırız. Türkiye her zaman bir numaraya oynamak zorundadır. Biz de ‘Bayraktar’ gibi kendi alanımızda bayrak taşıyıcı bir firma olmak istiyoruz.”

“SUNGURLU GELİŞECEK”

Fabrikalar sayesinde Sungurlu’nun dünyaya açıldığını kaydeden Terlemez, “Bu fabrikaların Sungurlu’da olduğu dünyanın her yerinde biliniyor. Sungurlu daha çok tanınacak. Fabrikalar sayesinde Sungurlu büyüyüp gelişecek. Şehir merkezinde uygun görülen yerlere lojman yapmak istiyoruz. Sungurlular geleceğe dönük çok çalışmalarılar. Sungurlu’da en çok yetişmiş insana ihtiyacımız var.” dedi.

Terlemez, fabrikaların kurulmasında desteği olanlara teşekkür ederek, “Geçmiş dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Dere’nin buraya bu kadar emek vermesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve güveni bizlere güç verdi. Bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve yerel yöneticilere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.