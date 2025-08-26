Ziyarette Yusuf Kaplan ve öğrencilerine Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz eşlik etti.

Ziyaret programı kapsamında Koyunbaba Türbesi başta olmak üzere Osmancık’ta tarihimizin izlerini taşıyan kültürel ve sanatsal mekânlar ziyaret edildi.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinde günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam tarafından akademisyen, araştırmacı yazar ve gazeteci Yusuf Kaplan’a Osmancık tarihini anlatan ‘Osmancık Tarihi ve Osmancık ve Çevresinin Nüfus Defterleri’ adlı kitap hediye edildi.

Muhabir: Haber Merkezi