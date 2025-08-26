

Çorum merkeze bağlı Buğdüz Köyü’nün yarım bırakılan yollarının bir an önce tamamlanması isteniyor. Köy halkının verdiği bilgiye göre; İl Özel İdaresi, Buğdüz Köyü’nde ana yolu yarıya kadar yaptı, daha sonra güzergah değiştirerek hizmeti yarıda bıraktı. Köyün bazı sokakları bozuk yollarla mücadeleye devam ediyor. Büğdüz Köyü sakinleri “Ana yolu yarıya kadar yapıp bıraktılar. Neden böyle bir tercihte bulundular anlamış değiliz. Yollarımız bozuk. Yağmurlu havalarda selden, kışın çamurdan dolayı zor durumda kalıyoruz. Yollarımız bir an önce yapılsın” şeklinde konuştu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ