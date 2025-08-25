Kanko, “Bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borç 5 trilyon 93 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu tablo, iktidarın nasıl bir borç düzeni kurduğunun en açık göstergesidir” dedi. Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemediği için bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 201 bin 388 kişi icraya verildi.

Önceki yıllardan kalanlarla birlikte, borcu hâlâ devam eden ve bankaların kara listesinde olan vatandaşların sayısı ise 4 milyon 143 bine ulaştı.

Kredi ve Kart Borçları Zirvede

Bireysel kredilerin bakiyesi sadece 6 ayda 15,9 milyar lira artarak 2 trilyon 474 milyar liraya çıktı.

Kredi kartı borç bakiyesi ise 2 trilyon 460 milyar liraya dayandı.

Kanko: “Bu düzen, faiz ve borç düzenidir!”

Kanko, AKP hükümetinin vatandaşın sırtına yüklediği bu ağır borç tablosunu şu sözlerle eleştirdi:

“Vatandaşı hem borca batırdınız hem de kara listeye mahkûm ettiniz. Bankaların ve faiz lobilerinin çıkarını koruyorsunuz, milletin değil! Borç batağına sürüklediğiniz vatandaş artık nefes alamıyor. Bu borç düzeni değişecek, halkın hakkını saraya ve yandaşlarına yedirmeyeceğiz” dedi.