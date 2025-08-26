İl Müftülüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ekip üyeleri çeşitli ilahiler seslendirerek yaşlılara manevi bir musiki ziyafeti sundu. Tasavvuf musikisinin huzur veren ezgileri, dinleyiciler üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Etkinlik boyunca yaşlıların duygusal anlar yaşadığı, bazılarının ilahilere eşlik ettiği gözlemlendi. Katılımcılar konserin sonunda büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek bu tür etkinliklerin devam etmesi yönünde temennilerini iletti.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, yaşlı bireylerin sosyal ve ruhsal yönden desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin ilerleyen süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ