İlçedeki yaz dönemi kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen bilgi yarışması, langırt turnuvası ve “Peygamber Efendimize Mektup” yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Duman tarafından takdim edildi.

Tören sırasında öğrencilerin başarılarını tebrik eden Kaymakam Duman, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen din görevlileri, öğrenci velileri ve Diyanet Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.“Bu tür etkinlikler, gençlerimizin hem dini bilgilerini pekiştirmesine hem de sosyal açıdan gelişmesine katkı sağlıyor” diyen Kaymakam Duman, öğrencileri geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlamanın önemine dikkat çekti.Programa, kurs öğreticileri, veliler ve çok sayıda öğrenci katılırken, tören sonunda hatıra fotoğrafları çekildi ve katılımcılarla sohbet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi